В женском чемпионате по баскетболу стартовали матчи первого тура
10:45, 17 Август, 2020
Стартовали матчи баскетбольного первенства Армении среди женщин.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола. В первом матче победу одержал “Лес Фоксес”.
“Лес Фоксес” на выезде со счетом 101:47 одержал уверенную победу над “Гюмри”.
Самым результативным игроком встречи была признана Армутян Армине (Гюмри), которая набрала 22 очка.
Чемпионат пройдет по круговой системе, в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.
Подготовила Варвара Айрапетян
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