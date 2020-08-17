В женском чемпионате по баскетболу стартовали матчи первого тура

Стартовали матчи баскетбольного первенства Армении среди женщин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола. В первом матче победу одержал “Лес Фоксес”.

“Лес Фоксес” на выезде со счетом 101:47 одержал уверенную победу над “Гюмри”.

Самым результативным игроком встречи была признана Армутян Армине (Гюмри), которая набрала 22 очка.

Чемпионат пройдет по круговой системе, в 6 кругов. Затем по итогам 6 матчей команды продолжат матчи в плей-офф.

Подготовила Варвара Айрапетян