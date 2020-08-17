Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера
10:42, 17 Август, 2020
Британский пилот Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера.
По сообщению Арменпресс, британский пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, вновь став первым на Гран-при Испании, довел количество своих побед до 156, что является новым рекордом.
За Хэмилтоном на Гран-при следуют Макс Ферстаппен из “Ред Булл” и второй пилот Валттери Ботас из “Мерседеса”.
Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира. Он дебютировал в 2007 году. С 2013 года Хэмилтон - выступает в качестве пилота “Мерседеса”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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