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Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Британский пилот Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера.

По сообщению Арменпресс, британский пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, вновь став первым на Гран-при Испании, довел количество своих побед до 156, что является новым рекордом.

За Хэмилтоном на Гран-при следуют Макс Ферстаппен из “Ред Булл” и второй пилот Валттери Ботас из “Мерседеса”.

Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира. Он  дебютировал в 2007 году. С 2013 года Хэмилтон - выступает в качестве пилота “Мерседеса”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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