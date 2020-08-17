Британский пилот Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера.

По сообщению Арменпресс, британский пилот “Мерседеса” Льюис Хэмилтон, вновь став первым на Гран-при Испании, довел количество своих побед до 156, что является новым рекордом.

За Хэмилтоном на Гран-при следуют Макс Ферстаппен из “Ред Булл” и второй пилот Валттери Ботас из “Мерседеса”.

Льюис Хэмилтон - шестикратный чемпион мира. Он дебютировал в 2007 году. С 2013 года Хэмилтон - выступает в качестве пилота “Мерседеса”.

Подготовила Варвара Айрапетян