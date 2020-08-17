Месси намерен покинуть “Барселону”

Нападающий “Барселоны” аргентинец Лионель Месси сообщил руководству команды о своем намерении покинуть клуб.

Об этом пишет издание “Esporte Interativo”. Месси принял такое решение после того, как команда выбыла из чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Аргентинца не устраивает перспектива команды.

За всю свою карьеру в составе “Барселоны” Месси забил 630 голов, провел 724 матча, а также забил 70 мячей в 138 матчах, выступая за сборную Аргентины.

Подготовила Варвара Айрапетян