Армянские боксеры выехали на сборы в Украину

10 членов сборной Армении по боксу выехали в Харьков, где со сборной Украины проведут совместные двухнедельные учебно-тренировочные сборы.

Как передает Арменпресс, в ходе сборов запланировано проведение спарринг-поединков. Под руководством тренеров Рафаэля Меграбяна, Роберта Петросяна и Саркиса Никогосяна в сборах примут участие Барегам Арутюнян (52 кг), Артур Базеян (57 кг), Жоржик Марутян (57 кг), Беник Никогосян (63 кг), Карен Тонаканян (63 кг), Армен Машакарян (69 кг), Гурген Мадоян (69 кг), Арман Дарчинян (75 кг), Гор Нерсисян (81 кг) и Нарек Манасян (91 кг). Перед поездкой на Украину спортсмены сдали тесты на COVID-19. Это первые международные учебно-тренировочные сборы армянских боксеров после перерыва, обусловленного пандемией COVID-19.

Подготовила Варвара Айрапетян