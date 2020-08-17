Президент Армен Саркисян поздравил президента Индонезии с национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Индонезия Джоко Видодо по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Согласно сообщению Арменпресс, в послании Армена Саркисяна, в частности, говорится: “Я уверен, что отношения между Арменией и Индонезией продолжат развиваться во благо наших народов, как на двусторонней, так и на многосторонней площадках”.

Президент Армении пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья и успехов, а народу Индонезии -мира и благоденствия.