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Президент Армен Саркисян поздравил президента Индонезии с национальным праздником страны

Президент Армен Саркисян поздравил президента Индонезии с национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Индонезия Джоко Видодо по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Согласно сообщению Арменпресс, в послании Армена Саркисяна, в частности, говорится: “Я уверен, что отношения между Арменией и Индонезией продолжат развиваться во благо наших народов, как на двусторонней, так и на многосторонней площадках”.

Президент Армении пожелал Джоко Видодо крепкого здоровья и успехов, а народу Индонезии -мира и благоденствия.


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