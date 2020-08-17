“Севилья” вышла в финал Лиги Европы
09:45, 17 Август, 2020
Известен первый финалист Лиги Европы.
Как передает Арменпресс, в полуфинале Лиги Европы в Кельне силами померились испанская “Севилья” и английский “Манчестер Юнайтед”.
Испанцы, благодаря двум голам Сусо и Люка де Йонга, со счетом 2:1 одержали победу над “Манчестер Юнайтедом”. Единственный гол “красных дьяволов” забил Фернандеш.
За вторую путевку в финал поборются итальянский “Интер” и украинский “Шахтер” (Донецк). Эта встреча состоится сегодня, 17 августа.
Подготовила Варвара Айрапетян
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