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“Барселона” уволила своего главного тренера Сетьена

“Барселона” уволила своего главного тренера Сетьена

Каталонская “Барселона” уволила главного тренера команды Кике Сетьена.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. В настоящее время на пост главного тренера “Барселоны” претендуют экс-наставник “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, бывший капитан “Барселоны” Хави.

Ходят слухи, что клуб покинул и спортивный директор “Барселоны” Эрик Абидаль.

Подготовила Варвара Айрапетян


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