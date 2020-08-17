“Барселона” уволила своего главного тренера Сетьена
09:43, 17 Август, 2020
Каталонская “Барселона” уволила главного тренера команды Кике Сетьена.
Как передает Арменпресс, об этом заявил президент клуба Хосеп Мария Бартомеу. В настоящее время на пост главного тренера “Барселоны” претендуют экс-наставник “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, бывший капитан “Барселоны” Хави.
Ходят слухи, что клуб покинул и спортивный директор “Барселоны” Эрик Абидаль.
Подготовила Варвара Айрапетян
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