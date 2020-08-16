Состоялся второй за два дня телефонный разговор Президентов России и Беларуси

Состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Как передает Арменпресс , об этом 16 августа сообщил официальный сайт Кремля.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности»,- говорится в сообщении.

В состоявшейся 15 августа телефонной беседе президенты Беларуси и России обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

В столице Беларуси Минске проходят демонстрации после прошедших 9 августа в стране выборов, на которых с 80,1% голосов был переизбран правящий страной 26 лет Александр Лукашенко. Центральная избирательная комиссия Беларуси 14 августа утвердила итоги выборов, однако протестующие требуют отменить их.