Российская авиакомпания совершит два рейса Москва-Ереван

Российская авиакомпания Nord Star 23-24 августа совершит рейсы Москва-Ереван.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в России на своей странице в Facebook.

«Представляем расписание новых чартерных рейсов Москва - Ереван.

✔ Москва-Ереван - 23.08-2020 / Аэропорт «Домодедово», компания Nord Star (в 18:30)

✔ Москва - Ереван - 24.08-2020 / Аэропорт «Домодедово», компания Nord Star (в 11:00)

Билеты можно приобрести в свободной продаже в кассах аэропорта Домодедово N 85 и N94. Часы работы: с 10:00 до 21:00.

Стоимость билета 14 тысяч 700 рублей. По всем вопросам, связанным с рейсами, обращайтесь в указанную авиакомпанию.

Еще раз призываем наших граждан проверять документы, удостоверяющие личность. В случае просроченных или непригодных для использования документов просьба как можно скорее обратиться в консульский отдел посольства РА в России», - говорится в сообщении.