Араик Арутюнян представил программы дорожного строительства Мартунинского района Арцаха

Завершается асфальтирование дороги, соединяющей общину Гергер Мартунинского района с трассой Степанакерт-Кармир Шука-Мартуни в рамках Программы развития сельских общин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook, где представлены другие программы строительства дорог.

«Гергер - один из многих общин нашей республики, дороги которого в этом году будут заасфальтированы. Целью моего вчерашнего рабочего визита было лично познакомиться с процессом. Я дал указание: как только он будет закончен, приступить к асфальтированию межобщинной дороги, соединяющей Гергер и Цоватех.

В этом году планируется заасфальтировать также дорогу, общины Тагавард, Кармир шука, общину Керт, и трассу Степанакерт-Мартуни, дороги стратегического значения, соединяющие Чартар и бывший Зораван. А дорога Бердашена, которую я имел возможность представить, в ближайшие недели будет сдана в эксплуатацию.

Вновь активировались работы по укладке внутриобщинных дорог.

Наличие зажиточных общин - одно из условий построения благополучного будущего страны», - написал президент Арцаха.