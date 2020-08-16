В селе Солак  юноша сорвался со скалы

16-го августа в 12։09 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что близ монастырского комплекса Майраванк, селе Солак, юноша примерно 16 лет сорвался со скалы (около 20 метров).

На место выехала оперативная группа Котайкского областного управления Спасательной службы МЧС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, спасатели на носилках поднесли (около 1 км) Артема Ч. (2004 г/р) к машине скорой помощи. Пострадавшего доставили в МЦ «Сурб Аствацамайр» (Святой Богоматери).