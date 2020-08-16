В Армении вновь потеплеет, ожидаются дожди и грозы

На значительной территории РА вечером 16-го августа, 17 августа – время от времени, 18-19 и 21 августа - в отдельных регионах, ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также ожидается град.

20 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

16-17-го августа температура воздуха постепенно понизится на 2-4 градуса, а 18-21-го августа повысится на 4-5 градусов.

Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС, в Ереване вечером 16-го августа, 17 августа – время от времени, ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 18- 21 августа ожидается погода без осадков.