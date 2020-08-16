Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

В Армении вновь потеплеет, ожидаются дожди и грозы

В Армении вновь потеплеет, ожидаются дожди и грозы

На значительной территории РА  вечером 16-го августа, 17 августа – время от времени,   18-19 и 21 августа  - в отдельных регионах,  ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также ожидается град.

20 августа ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

16-17-го августа температура воздуха постепенно понизится на 2-4 градуса, а 18-21-го августа повысится на  4-5 градусов.

 

Как  передает Арменпресс, по сообщению МЧС, в  Ереване  вечером 16-го августа, 17 августа – время от времени,   ожидается кратковременный дождь с грозой,  во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. 18- 21 августа  ожидается погода без осадков.

 


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