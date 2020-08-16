По случаю праздника Преображения Пресвятой Богородицы в Св.Престоле  отслужена Божественная литургия

16 августа Армянская Апостольская Святая Церковь отметила праздник Преображения Пресвятой Богородицы Девы Марии. В этот день в Армении традиционно освящается виноград. По этому случаю у открытого алтаря Св. Трдата Первопрестольного Святого Эчмиадзина была отслужена Божественная литургия. Службу провел директор административного департамента Первопрестольной епископ Мушег Бабаян.

В церемонии приняли участие губернатор Армавира Амбарцум Матевосян и мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестольного Св.Эчмиадзина, представляя таинство праздника, епископ подчеркнул, что юная дева Мариам повиновалась воле Господа и стала матерью будущего Спасителя. Она претерпела все страдания и, не исцелив семи ран, жила, осознавая миссию своего Сына - взойти на крест для нашего спасения.

«Человеческая жизнь становится прекраснее и обретает смысл через воспоминания, через добрую, достойную жизнь, через переживания. Богом данная жизнь - это не только наслаждение земными благами, но и способность, желание и воля создавать их, а также использовать их исключительно во благо. Мы все равны перед Богом, но наша миссия различна: учить, проповедовать, творить, бороться, лечить, вести. И мы не должны отклоняться от этого, будучи искушаемыми амбициями, гордостью, любовью к деньгам. Давайте хранить чистыми наши сердца, наши молитвы, просьбы и просьбы, адресованные Ему. Обратим взоры к Богу. Давайте подчиним нашу волю твердому убеждению творить добро, полезное, истинное», - сказал епископ Мушег, утверждая, что Господь воплотит желания мирных сердец, исполнит все чистые молитвы.

Его Святейшество также рассказал о значении Освящения винограда в Армянской Церкви, отметив, в частности: «Мы, христиане, выбрали виноград как символ урожая года, потому что наш Господь Иисус Христос почтил виноградную лозу, провозгласив: «Я есмь истинная виноградная лоза» (Иоанна 15:1). Это был сок виноградной лозы, который Иисус благословил «как Новый Завет» Свою кровь (Матфея 26:28), благодаря которой мы были освобождены от грехов и смерти и получили новую жизнь.

В конце епископ Мушег призвал всех жить по завету Пресвятой Богородицы, продолжать верить, надеяться и любить Родину и друг друга.

По окончании Святой литургии под председательством Его Святейшества Гарегина II, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, у открытого алтаря Святого Трдата была совершена торжественная церемония Освящения винограда.

Освященные грозди винограда были розданы верующим.