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Президент Армен Саркисян выразил соболезнование  Дональду  Трампу в связи со смертью брата

Президент Армен Саркисян выразил соболезнование  Дональду  Трампу в связи со смертью брата

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму  соболезнования президенту  США  Дональду  Трампу в связи со смертью его брата – Роберта  Трампа.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.


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