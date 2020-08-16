Президент Армен Саркисян выразил соболезнование  Дональду  Трампу в связи со смертью брата

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи со смертью его брата – Роберта Трампа.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.