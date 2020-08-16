За зданием  МЦ  «Сурб Аствацамайр»  сгорело около 1.5 га растительности

15-го августа в 20։29 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что за зданием МЦ «Сурб Аствацамайр» (Святой Богородицы) в Ереване горит растительный участок, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

«На место выехали 2 боевых расчета Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 21։38 часов, потушен – в 21:56. Сгорело около 1.5 га растительности», - говорится в сообщении.