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За зданием  МЦ  «Сурб Аствацамайр»  сгорело около 1.5 га растительности

За зданием  МЦ  «Сурб Аствацамайр»  сгорело около 1.5 га растительности

15-го августа   в 20։29 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  за зданием  МЦ  «Сурб Аствацамайр» (Святой  Богородицы) в Ереване горит растительный  участок, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2  боевых расчета  Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

«На место выехали 2  боевых расчета  Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был купирован в 21։38 часов, потушен – в 21:56. Сгорело около 1.5 га растительности», - говорится  в  сообщении.

 


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