За зданием МЦ «Сурб Аствацамайр» сгорело около 1.5 га растительности
15-го августа в 20։29 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что за зданием МЦ «Сурб Аствацамайр» (Святой Богородицы) в Ереване горит растительный участок, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехали 2 боевых расчета Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.
«На место выехали 2 боевых расчета Ереванского пожарно-спасательного отряда и оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА.
Пожар был купирован в 21։38 часов, потушен – в 21:56. Сгорело около 1.5 га растительности», - говорится в сообщении.
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