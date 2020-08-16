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COVID-19: в Арцахе подтверждены 2 новых случая

COVID-19: в Арцахе подтверждены 2 новых случая

По состоянию на 16 августа, в Арцахе подтверждено 254 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 248 граждан.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцахской Республики.

За прошедшие сутки в Арцахе зарегистрировано 2 новых случая COVID-19. Зараженные - жители Степанакерта,  контактеры  центра вспышки. При этом 5 человек с диагнозом COVID-19 выздоровели и покинули место изоляции.

Для тестирования было отобрано 96 проб. На сегодняшний день протестировано 7909 образцов.  25 человек изолированы. Фактическое лечение получают 5 пациентов. В стране случаев смерти от коронавируса не было. Один случай смерти был зарегистрирован при подтверждении коронавирусной инфекции у пациента, но смерть наступила от другого заболевания.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах  12 апреля 2020г. и продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов  12 августа  2020г. до 22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.

 

 

Лилит Демурян

 


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