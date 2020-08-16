Пчела — это  летающий фармацевт. В Мартуни прошел Фестиваль меда-2020

15 августа в селе Мартуни общины Чамбарак Гегаркуникской области прошел Фестиваль меда-2020. Из-за эпидемии гостей в этом году было мало, но было много мартунинцев, которые выразили желание поучаствовать.

Как передает Арменпресс, мероприятие организовано совместно с Международным летним лагерем «Мое агролето» (My Agro Summer), Центром развития пчеловодства и благотворительной общественной организацией "Армянский каритас" в рамках программы «Арамазд Смарт».

«Праздник уже стал традицией. Желание одно - представить работы и свежую продукцию людей, которые работают и создают в нашем регионе, чтобы сделать нашу общину популярной в качестве туристического направления. Цель - обеспечить развитие общины за счет собственных ресурсов», - сказала Сатеник Хачатрян, соорганизатор мероприятия и руководитель международного летнего лагеря My Agro Summer.

В ходе фестиваля гости ознакомились с особенностями изготовления мыла и особого местного сыра, продегустировали продукцию, производимую в регионе, а самой интересной частью мероприятия стал медогон из сот. Желающие присоединились, потом попробовали и убедились, что мед, выжатый своими руками, действительно имеет неповторимый вкус.

Опытный пчеловод Айк Оганесян, представив процесс пчеловодства, раскрыл секрет своего здоровья. «Тот, кто ест мед, не заболеет. Пчела - летающий фармацевт».

Организаторы надеются, что в следующем году у фестиваля будет больше гостей. У них уже есть новые планы.

Арменуи Мхоян