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Пчела — это  летающий фармацевт. В Мартуни прошел Фестиваль меда-2020

Пчела — это  летающий фармацевт. В Мартуни прошел Фестиваль меда-2020

15 августа в селе Мартуни общины Чамбарак Гегаркуникской области прошел Фестиваль меда-2020. Из-за эпидемии гостей в этом году было мало, но было много мартунинцев, которые выразили желание поучаствовать.

Как  передает Арменпресс,  мероприятие организовано совместно с Международным летним лагерем «Мое агролето» (My Agro Summer),  Центром развития пчеловодства и благотворительной общественной организацией "Армянский каритас" в рамках программы «Арамазд  Смарт».

«Праздник уже стал традицией. Желание одно - представить работы и свежую продукцию людей, которые работают и создают в нашем регионе, чтобы сделать нашу общину популярной в качестве  туристического направления. Цель - обеспечить развитие общины за счет  собственных ресурсов», - сказала Сатеник Хачатрян, соорганизатор мероприятия и руководитель международного летнего лагеря  My Agro Summer.

В ходе фестиваля гости ознакомились с особенностями изготовления мыла и  особого местного сыра, продегустировали продукцию, производимую в регионе, а самой интересной частью мероприятия стал медогон из сот. Желающие присоединились, потом попробовали и убедились, что мед, выжатый своими руками, действительно имеет неповторимый вкус.

Опытный пчеловод Айк Оганесян, представив процесс пчеловодства, раскрыл секрет своего здоровья. «Тот, кто ест мед, не заболеет. Пчела - летающий фармацевт».

Организаторы надеются, что в следующем году у фестиваля будет больше гостей. У них уже есть новые планы.

 

Арменуи Мхоян


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