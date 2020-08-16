COVID-19: в Армении подтверждено 168 новых случаев, выздоровели 100 человек, умер — 1

По состоянию на 16 августа, в Армении подтверждено в целом 41 663 случая заболевания коронавирусом, из них 34 584 человека вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 6018 пациентов. За последние 24 часа был проведен 1521 тест, всего 185310 тестов. Выявлено 168 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 100 человек.

В общей сложности, от коронавирусной болезни зарегистрировано 818 смертей (+1). По сообщению Минздрава РА, погибшим оказался мужчина 30 лет, сопутствующих хронических заболеваний у него не было. Один случай смерти был зарегистрирован при подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 243.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.

Лилит Демурян