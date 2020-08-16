«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Арбитражное решение Вудро Вильсона остается в силе: Севрскому договору исполнилось 100 лет
Севрский договор - документ для достижения справедливого решения армянского вопроса: Президент РА
Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление МИД Турции
Армения следит за незаконными и провокационными действиями Турции и поддерживает Грецию и Кипр
Политическая группа ЕП призвала к немедленному исключению Азербайджана из Восточного партнерства
Первая партия помощи из Армении уже в Бейруте
Главный уполномоченный Заре Синанян подвел итоги второго дня рабочего визита в Ливан
Ливанская пресса отозвалась на гуманитарную помощь, отправленную из Армении
Правительство Армении готовит пакет для достойного приема лиц, прибывающих из Ливана
Источник назвал основную причину взрыва в Бейруте
Правительство Ливана ушло в отставку
ООН направит в Ливан 50 тыс. тонн пшеничной муки для борьбы с дефицитом продовольствия
COVID-19: в Армении подтверждено 196 новых случаев, выздоровели 320 человек, умерли - 3
COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай, 7 граждан выздоровели
COVID-19: заразились 8 футболистов и 3 тренера двух команд «Арарата»
Чрезвычайное положение продлено еще на один месяц
В Арцахе режим ЧП продлен на месяц
Ограничения смягчены: иностранцы смогут приезжать в Армению, запрет на собрания снят
Комендант определил список зон, где носить маску больше не нужно
Мы находимся в процессе преодоления эпидемии: Пашинян представил BBC ситуацию с Covid-19
Армения рассматривает вопрос оказания помощи сирийским армянам в борьбе с COVID-19
Институт молекулярной биологии уже сдал более 47000 тестов
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса
В России началось производство вакцины от коронавируса
Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca
Генсек ООН назвал три главные угрозы миру в условиях пандемии
Пашинян рассказал BBC об отношениях с Россией, ЕС, США и Ираном
Налоговая дисциплина бизнеса должна быть усилена: Никол Пашинян на заседании правительства
Президент Армен Саркисян провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном
Капитану Рубену Санамяну будет присвоено звание Национального героя Армении
Мане Тандилян сложила депутатские полномочия
Вместо Мане Тандилян мандат получит Степан Степанян
Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября
Президент РА назначил двух заместителей директора СНБ
Артур Месчян будет освобожден с должности 17 августа
Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска ЗАО «Юком»
В результате измерений обсерватории-памятника Караундж обнаружены около 30 новых камней
В Лос-Анджелесе провалилась попытка антиармянской пропаганды со стороны азербайджанцев
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом
Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Беларуси
В Белоруссии в ходе несанкционированных акций пострадали 103 правоохранителя
Самый большой "мусорный остров" в океане достиг размеров Франции
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