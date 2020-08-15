Армения следит за  незаконными и провокационными действиями Турции и поддерживает Грецию и Кипр 

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением о последних событиях в Восточном Средиземноморье, подчеркнув безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром.

Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел.

«Мы внимательно следим за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции. Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах.

Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра».