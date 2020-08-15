Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Армения следит за  незаконными и провокационными действиями Турции и поддерживает Грецию и Кипр 

Армения следит за  незаконными и провокационными действиями Турции и поддерживает Грецию и Кипр 

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением о последних событиях в Восточном Средиземноморье, подчеркнув безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром.

Арменпресс представляет заявление Министерства иностранных дел. 

«Мы внимательно следим за последними событиями и военно-морской мобилизацией в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья, происходящих в результате незаконных и провокационных действий Турции. Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах.

Мы подтверждаем безоговорочную поддержку и солидарность Армении с Грецией и Кипром и призываем Турцию к принятию шагов по снижению напряженности, уважению международного права и приостановке всех действий в исключительных экономических зонах Греции и Кипра».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации