COVID-19. Число подтвержденных случаев в мире превысило 21 млн 388 тыс СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире

превысило 21 миллион 388 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число

погибших превысило 764 тысячи человек. Выздоровели более 14 миллионов 169 тысяч

человек.

В США зарегистрировано 5 миллионов 478 тысяч 009 подтвержденных случаев

заражения вирусом. Число погибших здесь - 171 568 человек. По этому показателю США

занимают первое место в мире. На втором месте как по общему количеству умерших, так

и по количеству умерших находится Бразилия, где количество подтвержденных случаев

достигло 3 278 895, а умерших - 106 571. Индия занимает третье место по количеству

зараженных. Общее количество заболевших здесь составило 2 миллиона 530 тысяч 943

человека, смертей - 49 тысяч 171 человек.

На четвертом месте Россия, где коронавирусом заразились 917 884 человека. За

последние сутки здесь зарегистрирован 5 061 новый случай. В стране от инфекции

умерло 15 617 человек. В пятерку лидеров входит ЮАР, где количество подтвержденных

случаев составляет 579 140, количество смертей - 11 556.

Общее количество подтвержденных случаев в Иране - 341 070. Число умерших от

заражения - 19 тысяч 492 человека. Количество зараженных в Турции достигло 246 861.

Здесь от инфекции умерло 5934 человека. Число подтвержденных случаев заболевания в

Грузии достигло 1321. С момента вспышки инфекции в Грузии скончались 17 человек.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 32-м месте. Общее

количество подтвержденных случаев увеличилось на 22. В настоящее время общее

количество случаев заражения в Китае достигло 84 808, из которых 79 519 выздоровели.

Число погибших - 4634 человека. В последние дни здесь не зарегистрировано новых

случаев смерти от инфекции.

Саудовская Аравия продолжает оставаться лидером по количеству инфицированных

людей из арабских стран, где зарегистрировано 295 902 случая. Далее идет Ирак, где 168

290 человек, 5 709 погибших. Число подтвержденных случаев заболевания в Катаре - 114

809, количество смертей - 192. В Египте 96 220 подтвержденных случаев. Здесь от

инфекции умерло 5124 человека. Общее количество инфицированных в ОАЭ составляет

64 102 человека, а количество смертей - 361.

В Ливане зарегистрировано 8045 подтвержденных случаев заражения. Смертность

94. Число инфицированных в Сирии достигло 1515 человек. 58 человек умерли из-за

инфекции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных

территорий стран превысило 215.