Армения разрабатывает программы социальной помощи и интеграции для приема ливанских армян

Правительство Армении разрабатывает программы социальной помощи и

интеграции для ливанских армян, которые хотят покинуть Ливан и поселиться в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила министр труда и социальных вопросов

РА Заруи Батоян.

«После взрыва в Ливане естественно, что наши соотечественники, живущие в

Бейруте, особенно граждане Армении, должны были рассчитывать на поддержку

Республики Армения. Теперь, когда правительство оказало первую помощь Ливану,

первые шаги сделаны. И если наши соотечественники решат уехать из Ливана, то для них

прибежищем должна стать Армения, где они смогут жить свободной, счастливой и

процветающей жизнью. У них появится новая возможность в Армении», - написала

Батоян.

Министр отметила, что нужно сделать все, чтобы после приезда в Армению они не

думали о переезде в другую страну, как это случилось со многими сирийскими армянами.

«Для этого в первую очередь следует разработать программы социальной помощи,

интеграции, пересмотреть существующие программы. Работа в этом направлении уже

началась. Министерство участвует в обсуждениях», - сказала Заруи Батоян.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Очевидцы засняли

произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео

зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. Число

пострадавших превысило 220 человек, пострадали более 5 тысяч человек. В результате

взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

Из Армении в Бейрут было совершено три рейса с гуманитарной помощью. Первый

рейс состоялся 8 августа, второй - 9 августа от имени народа Арцаха, третий - 11

августа. Самолеты доставляли в Ливан гуманитарную помощь, в том числе

медикаменты, медикаменты, продукты питания, текстиль и компьютерное

оборудование для помощи пострадавшим от взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Около 100 армян прибыли в Армению из Ливана на трех самолетах, присланных из

Армении, у которых после взрыва в порту возникли проблемы с проживанием в Бейруте.

С 14 июля в Армению из Ливана различными рейсами прибыло более 400 человек.