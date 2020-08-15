Армения разрабатывает программы социальной помощи и интеграции для приема ливанских армян
15:57, 15 Август, 2020
Правительство Армении разрабатывает программы социальной помощи и
интеграции для ливанских армян, которые хотят покинуть Ливан и поселиться в Армении.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила министр труда и социальных вопросов
РА Заруи Батоян.
«После взрыва в Ливане естественно, что наши соотечественники, живущие в
Бейруте, особенно граждане Армении, должны были рассчитывать на поддержку
Республики Армения. Теперь, когда правительство оказало первую помощь Ливану,
первые шаги сделаны. И если наши соотечественники решат уехать из Ливана, то для них
прибежищем должна стать Армения, где они смогут жить свободной, счастливой и
процветающей жизнью. У них появится новая возможность в Армении», - написала
Батоян.
Министр отметила, что нужно сделать все, чтобы после приезда в Армению они не
думали о переезде в другую страну, как это случилось со многими сирийскими армянами.
«Для этого в первую очередь следует разработать программы социальной помощи,
интеграции, пересмотреть существующие программы. Работа в этом направлении уже
началась. Министерство участвует в обсуждениях», - сказала Заруи Батоян.
4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. Очевидцы засняли
произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео
зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. Число
пострадавших превысило 220 человек, пострадали более 5 тысяч человек. В результате
взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.
Из Армении в Бейрут было совершено три рейса с гуманитарной помощью. Первый
рейс состоялся 8 августа, второй - 9 августа от имени народа Арцаха, третий - 11
августа. Самолеты доставляли в Ливан гуманитарную помощь, в том числе
медикаменты, медикаменты, продукты питания, текстиль и компьютерное
оборудование для помощи пострадавшим от взрыва 4 августа в порту Бейрута.
Около 100 армян прибыли в Армению из Ливана на трех самолетах, присланных из
Армении, у которых после взрыва в порту возникли проблемы с проживанием в Бейруте.
С 14 июля в Армению из Ливана различными рейсами прибыло более 400 человек.
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