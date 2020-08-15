Жители Алаверди перекрыли трассу М6 — ответственные лица ознакомились с их требованиями

Алавердинцы заблокировали межгосударственную автомагистраль М6 в

Энгельсском районе Алаверди.

Как передает Арменпресс, депутат фракции "Мой шаг" НС РА Арен Мкртчян

написал на своей странице в Facebook, что он встретился с горожанами и ознакомился с

требованиями граждан.

«Горожане интересовались сроками асфальтирования строящегося участка Алаверди

автомобильной дороги М6. Еще одним требованием была регулярная работа водометов,

поскольку поднимающаяся пыль доставляла неудобства жителям. После разговора с

министром Суреном Папикяном я встретился с жителями района Энгельса. Я указал

четкие сроки асфальтирования, будет дана соответствующая инструкция для интенсивной

работы лейки», - написал Мкртчян.

Депутат отметил, что сейчас межгосударственная дорога открыта.

«Дорогие друзья, дорогие соотечественники, вместе с министром мы сделаем все

возможное, чтобы в короткие сроки полностью решить проблему», - сказал депутат.

Межгосударственная дорога M-6 Ванадзор-Алаверди-граница Грузии начинается от

города Ванадзор, проходит через 33 населенных пункта Лорийской и Тавушской областей РА и

доходит до пограничного пункта Баграташен. В 2018 году завершился первый этап

реконструкции межгосударственной дороги протяженностью 90 км․ 24 декабря. Он включал

участок Ванадзор-Туманян (38,45 км).

Таможенный пост Туманян-Баграташен в настоящее время ремонтируется при

софинансировании Азиатского банка развития (44,04 миллиона евро) и правительства

Республики Армения (10.14 миллионов евро). Дорога М-6 ремонтируется с

асфальтобетонным покрытием. Реконструкция после небольшого перерыва из-за новой

коронавирусной инфекции идет полным ходом. Выполняются канализация, водопровод,

тротуары, дренажные канавы, земляные работы, подготовка асфальта, подпорные стены,

взрывные работы, расширение дороги и многие другие работы. На отдельных участках

проводится асфальтирование.