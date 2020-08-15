Жители Алаверди перекрыли трассу М6 — ответственные лица ознакомились с их требованиями
15:55, 15 Август, 2020
Алавердинцы заблокировали межгосударственную автомагистраль М6 в
Энгельсском районе Алаверди.
Как передает Арменпресс, депутат фракции "Мой шаг" НС РА Арен Мкртчян
написал на своей странице в Facebook, что он встретился с горожанами и ознакомился с
требованиями граждан.
«Горожане интересовались сроками асфальтирования строящегося участка Алаверди
автомобильной дороги М6. Еще одним требованием была регулярная работа водометов,
поскольку поднимающаяся пыль доставляла неудобства жителям. После разговора с
министром Суреном Папикяном я встретился с жителями района Энгельса. Я указал
четкие сроки асфальтирования, будет дана соответствующая инструкция для интенсивной
работы лейки», - написал Мкртчян.
Депутат отметил, что сейчас межгосударственная дорога открыта.
«Дорогие друзья, дорогие соотечественники, вместе с министром мы сделаем все
возможное, чтобы в короткие сроки полностью решить проблему», - сказал депутат.
Межгосударственная дорога M-6 Ванадзор-Алаверди-граница Грузии начинается от
города Ванадзор, проходит через 33 населенных пункта Лорийской и Тавушской областей РА и
доходит до пограничного пункта Баграташен. В 2018 году завершился первый этап
реконструкции межгосударственной дороги протяженностью 90 км․ 24 декабря. Он включал
участок Ванадзор-Туманян (38,45 км).
Таможенный пост Туманян-Баграташен в настоящее время ремонтируется при
софинансировании Азиатского банка развития (44,04 миллиона евро) и правительства
Республики Армения (10.14 миллионов евро). Дорога М-6 ремонтируется с
асфальтобетонным покрытием. Реконструкция после небольшого перерыва из-за новой
коронавирусной инфекции идет полным ходом. Выполняются канализация, водопровод,
тротуары, дренажные канавы, земляные работы, подготовка асфальта, подпорные стены,
взрывные работы, расширение дороги и многие другие работы. На отдельных участках
проводится асфальтирование.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен