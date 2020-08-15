Новый контингент миротворцев отправился в Афганистан

13 августа новая военная группа миротворческой бригады ВС РА отправилась в

Афганистан.

Как передает Арменпресс, Управление информации и по связям с общественностью

Министерства обороны РА сообщает, что армянская военная группировка примет участие

в учебных курсах, предварительных учениях, после чего будет выполнять

миротворческую миссию в Афганистане в составе Международных сил содействия

безопасности.

Армянские миротворцы всегда высоко хранили честь Армении, армянского солдата,

и в ходе миссий получали высокую оценку как вышестоящих

командиров, так и высокопоставленных иностранных военнослужащих.