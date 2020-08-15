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Новый контингент миротворцев отправился в Афганистан

Новый контингент миротворцев отправился в Афганистан
13 августа новая военная группа миротворческой бригады ВС РА отправилась в
Афганистан.
Как передает Арменпресс, Управление информации и по связям с общественностью
Министерства обороны РА сообщает, что армянская военная группировка примет участие
в учебных курсах, предварительных учениях, после чего будет выполнять
миротворческую миссию в Афганистане в составе Международных сил содействия
безопасности.
Армянские миротворцы всегда высоко хранили честь Армении, армянского солдата,
и в ходе миссий получали высокую оценку как вышестоящих
командиров, так и высокопоставленных иностранных военнослужащих.
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