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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз — АО Арцаха

За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз — АО Арцаха
За период 9-15 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских
противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В
сторону армянских позиций произведено более 63000 выстрелов из стрелковых орудий
разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, для подавления
наступательной активности противника передовые части Армии обороны Арцаха
прибегли к соответствующим действиям и предприняли необходимые шаги для
надежного укрепления боевых позиций.
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