За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз — АО Арцаха

За период 9-15 августа на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских

противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 300 раз. В

сторону армянских позиций произведено более 63000 выстрелов из стрелковых орудий

разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, для подавления

наступательной активности противника передовые части Армии обороны Арцаха

прибегли к соответствующим действиям и предприняли необходимые шаги для

надежного укрепления боевых позиций.