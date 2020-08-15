COVID-19: заразились 8 футболистов и 3 тренера двух команд «Арарата»

8 футболистов и 3 тренера двух команд ереванского футбольного клуба «Арарат»

заразились коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Футбольный клуб «Арарат» направил в ФФА письмо, в котором сообщил, что

ответы тестов на коронавирус у 6 игроков команды «Арарат-2», 2 футболистов команды

«Арарат», а также 3 тренеров оказались положительные.

Департамент организации и проведения соревнований ФФА, руководствуясь статьей

п.5 ст.4 «Рекомендаций по предотвращению коронавируса» профессионального

футбольного турнира ФФА 2020/2021, принял решение отложить матч первого круга

первой группы Армении «Алашкерт-2»—«Арарат-2».

С учетом пункта 4 статьи 4 той же директивы было решено, что матч первого тура

Премьер-лиги Армении «Арарат»-«Пюник» не будет переноситься, он состоится в заранее

оговоренные сроки.