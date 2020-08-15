COVID-19: заразились 8 футболистов и 3 тренера двух команд «Арарата»
15:13, 15 Август, 2020
8 футболистов и 3 тренера двух команд ереванского футбольного клуба «Арарат»
заразились коронавирусом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Футбольный клуб «Арарат» направил в ФФА письмо, в котором сообщил, что
ответы тестов на коронавирус у 6 игроков команды «Арарат-2», 2 футболистов команды
«Арарат», а также 3 тренеров оказались положительные.
Департамент организации и проведения соревнований ФФА, руководствуясь статьей
п.5 ст.4 «Рекомендаций по предотвращению коронавируса» профессионального
футбольного турнира ФФА 2020/2021, принял решение отложить матч первого круга
первой группы Армении «Алашкерт-2»—«Арарат-2».
С учетом пункта 4 статьи 4 той же директивы было решено, что матч первого тура
Премьер-лиги Армении «Арарат»-«Пюник» не будет переноситься, он состоится в заранее
оговоренные сроки.
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