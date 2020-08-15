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Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.




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