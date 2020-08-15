Состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам

15 августа состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по

конституционным реформам под председательством главы комиссии Егише Киракосяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ

Министерства юстиции РА, в ходе заседания обсуждался ряд вопросов, связанных с

организацией разработки Концепции. Члены комиссии Армен Мазманян и Анаит Манасян

выступили с отдельными докладами, касающимися избирательной системы / разделения

властей и Института неприкосновенности должностных лиц.

После каждого доклада члены комиссии задавали вопросы докладчикам,

высказывали свои наблюдения и предложения.

Подводя итоги дискуссии, председатель комиссии Киракосян призвал участников

представить свои замечания по вопросам повестки дня до 31 августа.