Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам

Состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам
15 августа состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по
конституционным реформам под председательством главы комиссии Егише Киракосяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ
Министерства юстиции РА, в ходе заседания обсуждался ряд вопросов, связанных с
организацией разработки Концепции. Члены комиссии Армен Мазманян и Анаит Манасян
выступили с отдельными докладами, касающимися избирательной системы / разделения
властей и Института неприкосновенности должностных лиц.
После каждого доклада члены комиссии задавали вопросы докладчикам,
высказывали свои наблюдения и предложения.
Подводя итоги дискуссии, председатель комиссии Киракосян призвал участников
представить свои замечания по вопросам повестки дня до 31 августа.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации