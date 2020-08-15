Состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по конституционным реформам
13:54, 15 Август, 2020
15 августа состоялось очередное заседание Профессиональной комиссии по
конституционным реформам под председательством главы комиссии Егише Киракосяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ
Министерства юстиции РА, в ходе заседания обсуждался ряд вопросов, связанных с
организацией разработки Концепции. Члены комиссии Армен Мазманян и Анаит Манасян
выступили с отдельными докладами, касающимися избирательной системы / разделения
властей и Института неприкосновенности должностных лиц.
После каждого доклада члены комиссии задавали вопросы докладчикам,
высказывали свои наблюдения и предложения.
Подводя итоги дискуссии, председатель комиссии Киракосян призвал участников
представить свои замечания по вопросам повестки дня до 31 августа.
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