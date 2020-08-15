Штрафы за фейерверки в ночное время — усиленный контроль полиции
13:52, 15 Август, 2020
Кодекс РА об административных правонарушениях предусматривает
административные санкции «за использование пиротехники в ночное время - с 23:00 до
7:00 часов ночи и установление штрафа в размере от 100 тысяч до 1 миллиона драмов».
Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в основе ее пропаганды лежит
не, так сказать, угроза штрафов, а повышение уровня правовой грамотности населения.
«Закон не запрещает фейерверки, но запрещает проводить их в ночное время, когда
необходимо строго соблюдать правила сосуществования, заботиться об окружающих.
Нельзя нарушать ночной покой шумным салютом, не потому, чтобы не быть
оштрафованным, а чтобы не доставлять беспокойства пожилым людям, маленьким детям,
людям с проблемами здоровья. Метод убеждения, конечно, работает, но нарушения
правил молчания все равно фиксируются. Каждую ночь полиция проводит усиленный
контроль для предотвращения и выявления инцидентов», - говорится в заявлении
полиции.
Приводя несколько случаев, обнаруженных в последние дни, полиция упоминает,
что сотрудники полка ППС, осуществляя ночную мобильную службу, в ночь на 8
августа в результате оперативного реагирования обнаружили двух человек, устроивших
салют.
Один из них устроил салют во дворе роддома медицинского центра «Армения». 29-
летний мужчина привлекался к административной ответственности в Маштоцком
отделении милиции.
Другой, 39-летний мужчина, устроил салют на проспекте Комитаса. Он также был
оштрафован.
В ночь на 12 августа сотрудники полка ППС, несущие службу в Малатии-Себастии,
оперативно отреагировав на сигнал, нашли молодого человека, устроившего салют в
конце улицы Гагарина. Он был доставлен в Управление полиции Малатии и привлечен к
административной ответственности.
«Мы еще раз призываем и требуем не проводить фейерверки в ночное время, строго
соблюдать правила сосуществования», - говорится в заявлении.
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