Штрафы за фейерверки в ночное время — усиленный контроль полиции

Кодекс РА об административных правонарушениях предусматривает

административные санкции «за использование пиротехники в ночное время - с 23:00 до

7:00 часов ночи и установление штрафа в размере от 100 тысяч до 1 миллиона драмов».

Как передает Арменпресс, полиция РА сообщает, что в основе ее пропаганды лежит

не, так сказать, угроза штрафов, а повышение уровня правовой грамотности населения.

«Закон не запрещает фейерверки, но запрещает проводить их в ночное время, когда

необходимо строго соблюдать правила сосуществования, заботиться об окружающих.

Нельзя нарушать ночной покой шумным салютом, не потому, чтобы не быть

оштрафованным, а чтобы не доставлять беспокойства пожилым людям, маленьким детям,

людям с проблемами здоровья. Метод убеждения, конечно, работает, но нарушения

правил молчания все равно фиксируются. Каждую ночь полиция проводит усиленный

контроль для предотвращения и выявления инцидентов», - говорится в заявлении

полиции.

Приводя несколько случаев, обнаруженных в последние дни, полиция упоминает,

что сотрудники полка ППС, осуществляя ночную мобильную службу, в ночь на 8

августа в результате оперативного реагирования обнаружили двух человек, устроивших

салют.

Один из них устроил салют во дворе роддома медицинского центра «Армения». 29-

летний мужчина привлекался к административной ответственности в Маштоцком

отделении милиции.

Другой, 39-летний мужчина, устроил салют на проспекте Комитаса. Он также был

оштрафован.

В ночь на 12 августа сотрудники полка ППС, несущие службу в Малатии-Себастии,

оперативно отреагировав на сигнал, нашли молодого человека, устроившего салют в

конце улицы Гагарина. Он был доставлен в Управление полиции Малатии и привлечен к

административной ответственности.

«Мы еще раз призываем и требуем не проводить фейерверки в ночное время, строго

соблюдать правила сосуществования», - говорится в заявлении.