Гордые, как Хуступ, и с духом — премьер РА и губернатор Сюника поздравили с Днем Капана

Премьер-министр РА Никол Пашинян и губернатор Сюника Унан Погосян

поздравили жителей Капана с Днем города.

Как передает Арменпресс, Пашинян поздравил капанцев на своей официальной

странице в Facebook.

«Сегодня день Капана, одного из самых красивых и привлекательных городов

Армении. Уважаемые капанцы, поздравляем вас с праздником нашего города. Я люблю

всех вас, горжусь всеми вами, преклоняюсь перед всеми вами. Гордые, как Хуступ, и с

духом», - написал Пашинян.

Поздравительное послание жителям Капана направил и губернатор Сюника Унан

Погосян.

«Уважаемые капанцы и гости города! Сердечно поздравляю всех нас с праздником,

который отмечается сегодня в областном центре Сюника — Днем древнего, но вечно

молодого Капана, который обновляется день ото дня. Праздник города важен для всех, кто

любит свою родину, вкладывает работу своих мыслей и рук, а также часть своей души в

развитие Капана. Здесь бережно хранятся история, традиции и культура региона. Все, что

было создано за долгие годы трудом и жизнью предыдущих поколений, обогащено

достижениями нынешних жителей, и залог этого - не только старшее поколение с

богатым жизненным опытом, но и наша талантливая, активная, целеустремленная

молодежь. С любовью к Родине и желанием ее процветания», - написал Погосян.

Губернатор уверен, что только сообща можно преодолеть временные трудности и

поверить в самое многообещающее будущее города.

«Дорогие капанцы, я знаю, как сильно вы любите наш город и каждый год,

особенно молодежь, с каким нетерпением вы ждете этого дня, городского праздника,

чтобы вместе выйти на праздничные улицы, посетить концертные залы, площади города,

радоваться, принимать участие в мероприятиях, Поздравьте друг друга и родной Капан.

Однако в этом году по понятным причинам невозможно отметить этот день массовыми

мероприятиями, но мы все видим, что община сделала все, чтобы здесь был дух

праздника, так что ощущение праздника даже через Интернет может быть прекрасной

возможностью объединить жителей Капана, проживающих за рубежом», - отметил

губернатор.

Унан Погосян пожелал капанцам благополучия, здоровья, мира, солидарности,

взаимной поддержки, чтобы благодаря совместной работе любимый город стал красивее,

современнее, комфортнее и привлекательнее, чтобы горожане могли жить в Капане, о

котором мечтают.