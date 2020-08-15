В Армении температура понизится на 1-3 градуса

На значительной территории РА днем 15-го августа, с 18-19 августа - в отдельных

регионах, после полудня и ночью с 16-17 августа в большинстве регионов ожидается

кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В

отдельных местах также ожидается град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

15-17-го августа температура воздуха постепенно понизится на 1-3 градуса.

Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС, в Ереване вечером 15-го августа, в

вечерние часы и ночью с 16-17 августа в отдельных районах города ожидается

кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

18-20 августа ожидается погода без осадков.