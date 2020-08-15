Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

В Армении температура понизится на 1-3 градуса

В Армении температура понизится на 1-3 градуса
На значительной территории РА днем 15-го августа, с 18-19 августа - в отдельных
регионах, после полудня и ночью с 16-17 августа в большинстве регионов ожидается
кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В
отдельных местах также ожидается град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
15-17-го августа температура воздуха постепенно понизится на 1-3 градуса.
Как передает Арменпресс, по сообщению МЧС, в Ереване вечером 15-го августа, в
вечерние часы и ночью с 16-17 августа в отдельных районах города ожидается
кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.
18-20 августа ожидается погода без осадков.
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