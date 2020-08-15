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Президент Армен Саркисян поздравил президента Республики Корея с национальным праздником страны

Президент Армен Саркисян поздравил президента Республики Корея с национальным праздником страны
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное
послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину по случаю национального
праздника страны - Дня освобождения.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ
аппарата президента РА.
«С удовлетворением отмечаю, что с момента установления дипломатических
отношений нам удалось установить теплые партнерские отношения между Арменией и
Кореей. Армения весьма заинтересована в углублении и расширении многопланового
сотрудничества с Кореей», - говорится в послании.
Президент Саркисян выразил уверенность, что совместные усилия придадут новый
импульс взаимовыгодному армяно-корейскому сотрудничеству на благо двух народов.
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