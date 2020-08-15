Президент Армен Саркисян поздравил президента Республики Корея с национальным праздником страны

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное

послание президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину по случаю национального

праздника страны - Дня освобождения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ

аппарата президента РА.

«С удовлетворением отмечаю, что с момента установления дипломатических

отношений нам удалось установить теплые партнерские отношения между Арменией и

Кореей. Армения весьма заинтересована в углублении и расширении многопланового

сотрудничества с Кореей», - говорится в послании.

Президент Саркисян выразил уверенность, что совместные усилия придадут новый

импульс взаимовыгодному армяно-корейскому сотрудничеству на благо двух народов.