Мы обязаны жить в гармонии с природой — обращение Романоса Петросяна к гражданам

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян обращается к гражданам

с просьбой проявлять бережное отношение к природе и окружающей среде.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook Петросян сообщил также о

работе, проводимой министерством.

«Уважаемые граждане, прошу вас, призываю вас, в выходные дни и вообще в

течение всей жизни, находясь на лоне природы, посещать красивые уголки и природные

памятники нашей несравненной природы, проявлять высокую гражданскую

сознательность, проявлять бережное отношение к нашим природным богатствам. Ни в

коем случае не выбрасывайте мусор в эту окружающую среду — ведь в этом случае вы

наносите вред биоразнообразию окружающей среды и тем самым не нарушаете

гармоничное развитие окружающей природной среды», - написал министр.

Петросян отметил, что каждый обязан жить в гармонии с природой, руководствуясь

ответственными правилами сосуществования и всем своим образом жизни, безвредным

отношением к окружающей среде.

«Со своей стороны, хочу сообщить, что все процессы аренды или застройки

земельных участков на особо охраняемых территориях (ООПТ) и «АйАнтар» уже

полностью остановлены. Мы прекратили все процессы аренды или застройки

Национального парка «Севан». Мы приступили к изучению договоров землеустройства,

заключенных в вышеупомянутых зонах до настоящего времени (их несколько тысяч). В

случае нарушений застройки и землеустройства эти договоры будут непременно

расторгнуты – в одностороннем или судебном порядке» - отметил Петросян.

Министр добавил, что 15 августа он совершит рабочую поездку в «Дилижанский

национальный парк».