Мы обязаны жить в гармонии с природой — обращение Романоса Петросяна к гражданам
12:29, 15 Август, 2020
Министр окружающей среды Армении Романос Петросян обращается к гражданам
с просьбой проявлять бережное отношение к природе и окружающей среде.
Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook Петросян сообщил также о
работе, проводимой министерством.
«Уважаемые граждане, прошу вас, призываю вас, в выходные дни и вообще в
течение всей жизни, находясь на лоне природы, посещать красивые уголки и природные
памятники нашей несравненной природы, проявлять высокую гражданскую
сознательность, проявлять бережное отношение к нашим природным богатствам. Ни в
коем случае не выбрасывайте мусор в эту окружающую среду — ведь в этом случае вы
наносите вред биоразнообразию окружающей среды и тем самым не нарушаете
гармоничное развитие окружающей природной среды», - написал министр.
Петросян отметил, что каждый обязан жить в гармонии с природой, руководствуясь
ответственными правилами сосуществования и всем своим образом жизни, безвредным
отношением к окружающей среде.
«Со своей стороны, хочу сообщить, что все процессы аренды или застройки
земельных участков на особо охраняемых территориях (ООПТ) и «АйАнтар» уже
полностью остановлены. Мы прекратили все процессы аренды или застройки
Национального парка «Севан». Мы приступили к изучению договоров землеустройства,
заключенных в вышеупомянутых зонах до настоящего времени (их несколько тысяч). В
случае нарушений застройки и землеустройства эти договоры будут непременно
расторгнуты – в одностороннем или судебном порядке» - отметил Петросян.
Министр добавил, что 15 августа он совершит рабочую поездку в «Дилижанский
национальный парк».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен