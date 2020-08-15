COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай, 7 граждан выздоровели

По состоянию на 15 августа, в Республике Арцах подтвержден 1 новый случай

коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Зараженный - житель Степанакерта, бывший в контакте с ранее установленным

очагом. 7 граждан вылечились от коронавируса.

На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 252 человек, из которых 243

выздоровели. Проходят лечение 8 граждан, изолированы в целом 26 граждан.

Для тестирования был взят 101 образец. На сегодняшний день протестировано 7813

образцов.

Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и

продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до

22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.