COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай, 7 граждан выздоровели
11:31, 15 Август, 2020
По состоянию на 15 августа, в Республике Арцах подтвержден 1 новый случай
коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.
Зараженный - житель Степанакерта, бывший в контакте с ранее установленным
очагом. 7 граждан вылечились от коронавируса.
На сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 252 человек, из которых 243
выздоровели. Проходят лечение 8 граждан, изолированы в целом 26 граждан.
Для тестирования был взят 101 образец. На сегодняшний день протестировано 7813
образцов.
Срок чрезвычайной ситуации, объявленной в Республике Арцах 12 апреля 2020г. и
продленной до 12 августа, продлен еще на 32 дня - с 22:00 часов 12 августа 2020г. до
22:00 часов 11 сентября 2020 г. включительно.
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