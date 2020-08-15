COVID-19: в Армении подтверждено 196 новых случаев, выздоровели 320 человек, умерли - 3

По состоянию на 15 августа в Армении подтверждено 41 495 случаев заболевания

коронавирусом, из них 34 484 человека вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 5952 пациента. Всего было

проведено 183789 тестов. За последние 24 часа было проведено 1827 тестов.

Таким образом, у нас 196 новых подтвержденных случаев заболевания

коронавирусом и 320 вылеченных.

Всего от коронавирусной болезни зарегистрировано 817 смертей (+ 3). Что касается

смертей, сообщаем, что пациенты были в возрасте 86 (женщина), 68 (мужчина) и 70

(мужчина) лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

Накануне было три случая смерти, когда пациентам был поставлен диагноз

коронавирусной инфекции, но они умерли от другого заболевания. Всего таких дел 242.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайной ситуации,

объявленной в республике 16 марта 2020г. и продленной до 12 августа 2020 г., продлен

еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.