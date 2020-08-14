Премьер присутствовал на открытии территориального центра комплексных социальных услуг в Севане

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на открытии Территориального центра комплексных социальных услуг в Севане. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян проинформировала, что территориальный центр Севана как территориальная структура, являющаяся частью системы интегрированных социальных услуг, будет оказывать услуги в социальной сфере около 40 тыс жителей 14 общин Гегаркуникской области.

Премьер прошелся по центру, ознакомился с предоставляемыми услугами. Было отмечено, что в центр включает 4 социальные службы: территориальный отдел службы социального обеспечения, территориальный центр занятости, медико-социальная экспертная комиссия и территориальное агентство социальной помощи. Новый офис интегрированных социальных услуг по принципу единого окна будет предоставлять все услуги, которые ранее предоставлялись действующими под ведомством различных ведомств различными офисами по разным адресам.

Всего здесь будет работать около 19 сотрудников. Общее количество бенефициаров - около 13 тысяч человек.

Затем премьер-министр ознакомился с процессом реконструкции автодороги, соединяющей город Севан с трассой. Ответственные лица отметили, что в последний раз дорогу ремонтировали в 1960-х годах. Никол Пашинян подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения работ.

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Общая площадь административного здания, расположенного на улице Наирян 164 города Севан Гегаркуникской области, составляет около 655 кв.м. Отведенное под здание центра территория находится в центральной части общины Севан, рядом расположены жилые дома и общественные структуры. Дорога к центру заасфальтирована. Общий бюджет строительства составил около 67 млн драмов.

В 2020 году в нескольких областях Армении откроются 9 офисов комплексных социальных услуг. Они будут в Степанаване, Мегри, Севане, Мартуни, Горисе, Апаране, Гаваре, Дилижане и Иджеване. По всей Армении планируется построить 49 офисов комплексных социальных услуг. 7 из них будут в Ереване, а остальные 42 - в областях Армении.

В настоящее время строится 14 центров: 3 центра находятся на стадии тендера, 4 - проектирования, 5 - уточнения территории. Построено и сдано в эксплуатацию 23 центра.

В 2021 году офисы комплексных социальных услуг будут построены в Джермуке, Берде, Капане, Артике, Ехегнадзоре, Аштараке, Абовяне, Вагаршапате, Сисиане, Вайке, административных районах Нор Норк, Арабкир, Эребуни и Канакер-Зейтун города Ереван.