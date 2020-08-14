Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два американских военных самолета над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной.

Россияне с безопасного расстояния идентифицировали машины как стратегический разведчик RC-135 ВВС Соединенных Штатов и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", принадлежащий ВМС США.

"После разворота самолетов <...> от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет <...> Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нарушения госграницы не было, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За последние две недели специалисты уже несколько раз засекали иностранные военные борта вблизи российских территорий. Так, 5 августа Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем, а за день до этого над Баренцевым заметили Falcon 20 ВВС Норвегии.

Последний инцидент произошел в четверг: экипаж российского МиГ-31БМ поднимался на перехват Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем.