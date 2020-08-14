Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Генеральный секретарь Содружества наций приглашена на «Армянский саммит мыслей»

Генеральный секретарь Содружества наций приглашена на «Армянский саммит мыслей»

Президент Армении Армен Саркисян направил письмо генеральному секретарю Содружества наций баронессе Патриции Скотланд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян коснулся «Армянского саммита мыслей» и президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что они направлены на стимулирование технологического и гуманитарного развития на международном уровне и могут служить репрезентативной площадкой для новых и необычных идей и концепций.

Президент республики пригласил Патрицию Скотланд принять участие в «Армянском саммите мыслей», который планируется провести 10-11 октября этого года и который будет посвящен геополитике и искусственному интеллекту. Подчеркнув большой отклик на прошлогодний саммит, президент Саркисян выразил надежду, что в этом году он будет иметь большой успех.

В контексте других президентских инициатив, направленных на развитие науки, технологий и искусственного интеллекта в Армении, президент Армен Саркисян коснулся программы АТОМ, отметив, что она уже представляет интерес для крупнейших мировых технологических компаний, некоторые из которых вскоре подпишут предварительные соглашения о сотрудничестве.

В конце письма президент Саркисян также представил подробности начатого Азербайджаном недавнего военного наступления в направлении Тавуша армяно-азербайджанской границы. В частности, президент подчеркнул, что соседняя страна нарушила всеобщие ценности в безуспешной попытке решить свои краткосрочные проблемы, в том случае, когда сегодня весь мир объединился против пандемии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации