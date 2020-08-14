Генеральный секретарь Содружества наций приглашена на «Армянский саммит мыслей»

Президент Армении Армен Саркисян направил письмо генеральному секретарю Содружества наций баронессе Патриции Скотланд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян коснулся «Армянского саммита мыслей» и президентской инициативы АТОМ (Advanced Tomorrow), отметив, что они направлены на стимулирование технологического и гуманитарного развития на международном уровне и могут служить репрезентативной площадкой для новых и необычных идей и концепций.

Президент республики пригласил Патрицию Скотланд принять участие в «Армянском саммите мыслей», который планируется провести 10-11 октября этого года и который будет посвящен геополитике и искусственному интеллекту. Подчеркнув большой отклик на прошлогодний саммит, президент Саркисян выразил надежду, что в этом году он будет иметь большой успех.

В контексте других президентских инициатив, направленных на развитие науки, технологий и искусственного интеллекта в Армении, президент Армен Саркисян коснулся программы АТОМ, отметив, что она уже представляет интерес для крупнейших мировых технологических компаний, некоторые из которых вскоре подпишут предварительные соглашения о сотрудничестве.

В конце письма президент Саркисян также представил подробности начатого Азербайджаном недавнего военного наступления в направлении Тавуша армяно-азербайджанской границы. В частности, президент подчеркнул, что соседняя страна нарушила всеобщие ценности в безуспешной попытке решить свои краткосрочные проблемы, в том случае, когда сегодня весь мир объединился против пандемии.