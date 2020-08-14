Нетаньяху поблагодарил Египет, Оман и Бахрейн за поддержку соглашения между Израилем и ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в пятницу президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и правительства Омана и Бахрейна за поддержку мирного соглашения между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Как ожидается, делегации Израиля и ОАЭ могут уже на следующей неделе подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Достигнутые договоренности по нормализации, в частности, предусматривают приостановку Израилем шагов по распространению суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Тем не менее в палестинском руководстве крайне жестко отреагировали на шаг Абу-Даби, назвав его предательством и "разрушением арабской мирной инициативы".