Комендатура рассматривает возможность проведение тестов на COVID-19 в аэропорту

Комендатура Армении ведет работы, чтобы прибывающие в Армению люди могли пройти тест коронавирус в аэропорту. Об этом в беседе с Арменпресс заявил пресс-секретарь вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян, коснувшись ослабления ограничений, которым снимается запрет на въезд иностранцев в Республику Армения.

Предусматривается, что при въезде в Республику Армения, если человек не подлежит госпитализации, то должен самоизолироваться на 14 дней, но можно сдать тест в течение 14 дней, и при отрицательном результате режим самоизоляции будет отменен.

«Сейчас мы обсуждаем возможность отбора проб прибывающих для тестирования в аэропорту. Мы работаем в этом направлении», - сказал Унанян.

Ваан Унанян отметил, что если в аэропорту не проводится отбор пробы, прибывающий в Армению человек сразу же отправляется на место самоизоляции и не имеет права выезжать оттуда, даже для сдачи теста.

«Если этот человек хочет выйти из самоизоляции в результате тестирования, то должен пригласить представителя лаборатории на место самоизоляции для взятия проб. Этому человеку не разрешается покидать место самоизоляции до отрицательного результата теста. Если результаты отрицательные, то человек с этого момента выходит из самоизоляции», - сказал пресс-секретарь вице-премьера.

Смягчение имеет обратную силу, оно распространяется на тех, кто прибыл в Армению в течение 14 дней, предшествующих 12 августа.

«Решение имеет обратную силу, то есть самоизолированные лица, прибывшие в течение 14 дней, предшествовавших 12 августа, могут воспользоваться этой возможностью. Например, люди, прибывшие 5 августа, могут пригласить сотрудников лаборатории к себе на место самоизоляции, пройти тест, а в случае отрицательного результата выйти из самоизоляции», - сказал Унанян.