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ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов. Лукашенко избрали президентом

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах главы государства, которые состоялись 9 августа. Соответствующая информация опубликована в пятницу на сайте ЦИК страны.

"Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", - говорится в заявлении.

По данным комиссии, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей.

Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. МВД Белоруссии сообщило в пятницу, что свыше 2 тыс. задержанных уже были отпущены домой, процесс освобождения продолжается.


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