"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты

Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 60 лет, пишет Daily Mail.

Отмечается, что внешность женщины поразила поклонников актера, когда он опубликовал ее снимок в День матери в мае. В комментариях посчитали, что она больше похожа на сестру Криса, чем на его мать.

Как выяснило издание, выглядеть на 30 лет моложе фотомодели помогает особый режим питания,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше", — призналась жена Хемсворта Эльса Патаки.

Леони начала с того, что не ела один день в неделю, а затем перешла на режим голодания по 15-16 часов в сутки.