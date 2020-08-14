Пашинян принял участие в открытии Территориального центра социальных услуг в городе Севан

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян принял участие в открытии Территориального центра комплексных социальных услуг в Севане. Как сообщает «Арменпресс», на церемонии открытия министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что центр будет оказывать услуги в социальной сфере около 13 тысячам жителей общины Севана и близлежащих населенных пунктов.

«Этот центр является 24-м центром, созданным при поддержке Всемирного банка и открывающимся в Республике Армения. Этот центр взял под свою крышу различные службы занятости, социальной помощи, социального обслуживания, он будет обслуживать около 13 тысяч граждан, проживающих в окрестностях Севана», - сказал Батоян.

Заруи Батоян добавила, что 2 подобных центра будут открыты в Гегаркуникской области в этом году, а в течение года в разных общинах Армении откроются 8 таких центров.

После церемонии открытия премьер-министр РА Никол Пашинян, министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян и губернатор Гегаркуника Гнел Саносян ознакомились с областным центром комплексных социальных услуг.

Норайр Шогикян