Эрдоган: Турция ответит на все попытки атаковать ее гражданские корабли в Средиземном море

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что его страна не оставит без ответа попытки атаковать ее гражданские корабли в Средиземном море. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу журналистам в Анкаре после пятничной молитвы,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Турция не оставит без ответа любое возможное нападение на свои гражданские корабли. Геологоразведочные работы судна Oruс Reis в Восточном Средиземноморье продлятся до 23 августа", - подчеркнул Эрдоган.