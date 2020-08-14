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Эрдоган: Турция ответит на все попытки атаковать ее гражданские корабли в Средиземном море

Эрдоган: Турция ответит на все попытки атаковать ее гражданские корабли в Средиземном море

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что его страна не оставит без ответа попытки атаковать ее гражданские корабли в Средиземном море. Об этом турецкий лидер сообщил в пятницу журналистам в Анкаре после пятничной молитвы,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

"Турция не оставит без ответа любое возможное нападение на свои гражданские корабли. Геологоразведочные работы судна Oruс Reis в Восточном Средиземноморье продлятся до 23 августа", - подчеркнул Эрдоган.


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