Айк Геворгян представил меломанам трейлер песни «Любящие сердца»

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Певец, музыкант Айк Геворгян, который регулярно участвует в музыкальных фестивалях, выступает в концертных программах, представит публике клип на песню «Любящие сердца». Трейлер видео уже онлайн, а полная версия будет доступна 21 августа.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» певец сообщил, что автором текстов и музыки является Гарегин Амян, а его друзья поддержали его в съемке ролика. «Я придаю большое значение совместной работе. Я благодарен своим друзьям и родственникам, которые поддержали меня. Я благодарен режиссеру видео Геворгу Товмасяну, всей съемочной группе, благодаря которой был снят клип», - сказал он. Это произошло.

Певец признался, что видео было снято несколько месяцев назад, но не было выпущено из-за распространения вируса.

Айк Геворгян, окончивший вокально-эстрадное отделение Государственного колледжа им. Романоса Меликяна, учился на факультете культуры Педагогического университета на дирижера духового оркестра, в силу обстоятельств работал в разных сферах, но песенное искусство имеет для него большое значение, и теперь он готов принять вызовы.

"Loving Hearts" - моя вторая песня и мой первый клип. Я участвовал в различных фестивалях и концертных программах. После вышеупомянутого видео я уже запустил второе видео, соответствующие скобки которого я пока не хочу раскрывать. Планируются также концертные программы», - подчеркнул Айк.

Он считает песенное искусство своей жизнью, возлагает большие надежды на будущее. Он считает, что музыка - это прекрасная сфера, где велика конкуренция, но каждый певец может добиться успеха, если у него есть личность, тип, стиль или уникальность. По словам Геворгяна, таким образом певец может иметь свою аудиторию и удерживать ее. «Я пытался создать свой собственный стиль на протяжении многих лет. Надеюсь, это понравится публике», - заключил он.

Анжела Амбарцумян