Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что более четверти опрошенных (29 процентов) максимально защищенными чувствуют себя в самолете. Возможно, это объясняется тем, что две трети опрошенных считают, будто салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда, отмечают эксперты.

Во время пандемии и аэропорт, и вокзал кажутся одинаковыми по уровню безопасности для 40 процентов респондентов. При этом 30 процентов сказали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются спецмеры, и столько же наиболее комфортно чувствуют себя на железнодорожных станциях,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Меньше половину (44 процента) туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Ответ "можно обойтись и без нее" дали 33 процента опрошенных. Еще треть сказала: "Мне все равно".

При этом 70 процентов путешествующих поездом рассказали, что находятся в маске в течение всей поездки. Каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53 процента пассажиров, 37 процентов не видят в них необходимости. Каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.

Куда меньше сопротивления у туристов вызывает необходимость соблюдения социальной изоляции: 77 процентов из них сказали, что во время поездок стараются избегать общения с посторонними людьми.