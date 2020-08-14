Премьер отметил важность реализаций реформ в сфере градостроительства

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого была представлена повестка дня Комитета городского развития РА на 2019 год, события и их исполнение.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, и.о. председателя комитета по градостроительству Армен Гуларян представил текущее состояние пятилетней программы мероприятий, предусмотренных правительством РА, а также реальные изменения, которые произошли в сфере с видимыми, измеримыми или ощутимыми результатами.

Премьер-министру Никола Пашиняну также была представлена подробная информация о стратегии развития сектора градостроительства, стратегических программах, направленных на сбалансированное развитие территорий, основных направлениях мер по обеспечению регулирования и реализации градостроительной деятельности.

Премьер-министр подчеркнул необходимость проведения реформ в соответствии с реформами общественного управления в области городского развития. В частности, премьер-министр подчеркнул необходимость принятия постоянных мер по упрощению процесса получения разрешений на строительство, оптимизации сроков их выдачи и повышению качества предоставляемых услуг. В этом контексте Никол Пашинян дал конкретные поручения ответственным лицам, в том числе о соблюдении сроков строительства образовательных, оздоровительных, культурных, спортивных и других объектов.