Заре Синанян представил подробности своего визита в Ливан после взрыва в Бейруте

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По словам главного комиссара администрации премьер-министра РА по делам диаспоры Заре Синаняна, взрыв в порту Бейрута вынудил Республику Армения также иметь там своего представителя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Такое мнение Синанян выразил на организованной «Арменпресс» пресс-конференции, в которой подробно рассказал о своем визите в столицу Ливана.

Верховный комиссар по делам диаспоры сказал, что основной целью визита была доставка гуманитарной помощи правительству Ливана от имени правительства Армении, чтобы на месте ознакомиться с проблемами армянской общины.

«Сразу после взрыва мы стали получать все больше новостей о масштабах взрыва, нанесенном населении ущерба и создавшейя ситуации. Этот взрыв потребовал, чтобы у Республики Армения был представитель на местах, который ознакомится с ситуацией, на основе которой правительство разработает свои программы», - сказал Синанян.

Он отметил, что в ходе визита делегации состоялись встречи с представителями разных сфер армянской общины Ливана.

«У нас были встречи с духовными лидерами, нашими соотечественниками, представляющими разные партии, культурные организации, представителями ливано-армянской прессы. Мы посетили медицинские учреждения, дома пострадавших от взрыва, чтобы узнать, каковы потери. Мы также встречались с разными людьми, чтобы составить более полную и объективную картину ситуации в Ливане», - сказал Заре Синанян.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, сотрясшая здания за несколько километров. Число пострадавших превысило 220, более 5 тысяч человек получили ранения. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

Из Армении в Бейрут было совершено три рейса с гуманитарной помощью. Первый рейс состоялся 8 августа, второй - 9 августа от имени народа Арцаха, третий - 11 августа. Самолеты доставляли в Ливан гуманитарную помощь, в том числе лекарства, медикаменты, продукты питания, текстиль и компьютерное оборудование, чтобы помочь пострадавшим в результате взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Около 100 армян прибыли на родину из Ливана на трех самолетах, присланных из Армении, у которых возникли проблемы с размещением после взрыва в порту Бейрута.

Норайр Шогикян