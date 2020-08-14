Посол Ирана опроверг информацию об изъятии США иранского топлива

Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани в пятницу опроверг информацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что власти США конфисковали иранское топливо.

В четверг издание сообщило, что американские власти конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. По информации The Wall Street Journal, суда "были взяты под контроль без применения военной силы", и в настоящий момент танкеры направляются в порт в американском городе Хьюстон (штат Техас).

"Суда не являются иранскими. Собственник и флаги не имеют отношения к Тегерану", - написал иранский дипломат на своей странице в Twitter. Солтани добавил, что речь идет о "лжи и психологическом давлении со стороны Вашингтона".

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. Иранские суда добрались до южноамериканской страны, несмотря на возможное преследование со стороны ВС США. Детали договоренностей не разглашаются. При этом ряд СМИ утверждал, что Тегеран получил от Каракаса 9 тонн золота за бензин. Иранская сторона официально опровергла эти утверждения. 26 июня министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что иранские власти продали бензин Венесуэле по текущей рыночной цене, а не отдали на безвозмездной основе.