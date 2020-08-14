CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.

Как заявили собеседники телеканала, было предложено "беспрецедентное сотрудничество" проекту администрации США "Операция "Сверхзвуковая скорость", направленному на ускорение разработки вакцины от COVID-19.

По их словам, Россия открыта для обмена информацией о вакцине, что позволит американским фармацевтическим компаниям производить российскую вакцину в США,сообщает Арменпресссо ссылкой на INTERFAX.RU.

Между тем, добавили собеседники CNN, "США в настоящее время закрыты" для российских медицинских достижений.

"С американской стороны существует общее чувство недоверия к России, и мы считаем, что технологии, включая вакцины, тестирование и лечение не принимаются в США из-за этого недоверия", - сказал телеканалу высокопоставленный российский чиновник.

Он призвал США серьезно рассмотреть вопрос о принятии российской вакцины, ведь она может спасти жизни американцев.

Тем временем американские чиновники сообщили телеканалу, что "российская вакцина считается в США настолько недоработанной, что даже не вызвала серьезного интереса".

"Нет ни малейшего шанса, что США испробуют эту (российскую вакцину) на обезьянах, не говоря уже о людях", - сказал один из государственных чиновников здравоохранения США.